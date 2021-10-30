Kütahya'da "Afrodit" heykel başı bulundu

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'ndeki çayda yürütülen kazı çalışmalarında, mitolojide aşk ve güzellik tanrıçası "Afrodit" ile şarap tanrısı "Dionysos" heykellerinin baş kısmı gün yüzüne çıkarıldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun, "Daha önceki çalışmalarımızda heykellerin gövdelerini tespit ederken hiç baş bulamıyorduk. Bu heykel başlarıyla karşılaşmamız bizi sevindirdi" dedi.

