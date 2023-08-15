VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 28 milyon lira dolandırdılar
Kocaeli'de terör operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
Kayseri'de dev asayiş uygulaması
Kevin De Bruyne'den Manchester City'ye kötü haber
İstanbul'da yakalanmışlardı: YPG'li teröristlerin kırsaldaki örgüt kamplarından fotoğrafları ortaya ...
Kocatepe Camisi'nde çekim yapan 2 zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı
15 Ağustos 2023 Salı 17:23:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2023 Salı 17:23:00

Kütahya'da 94 yıl sonra rekor sıcaklık

Kaynak: AA

ABONE OL

Kütahya'da 1929'dan beri en yüksek sıcaklık ölçüldü

Kütahya'da sıcaklık 40 dereceyi geçti.

Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bugün kent merkezinde saat 16.00'da hava sıcaklığı 41 derece ölçülürken, nem oranı ise 16 olarak tespit edildi. Hava sıcaklığı 1929 yılından beri yapılan ölçümlerde en yüksek dereceye ulaştı.

Kentte bazı vatandaşlar çınar, söğüt ve akasya ağaçlarının gölgesinde dinlenirken bazıları da camilerdeki çeşmelerden serinlemeye çalıştı.

Ağaç gölgesinde oturan 70 yaşındaki Ahmet Çakmak, doğduğundan beri Kütahya'da böyle bir sıcaklık görmediğini söyledi.

Yaşar Şanlı da sıcaklık nedeniyle gölge yerlerden ayrılamadıklarını dile getirdi.

Etiketler : Kütahya rekor sıcaklık yaz hava
Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı

Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı
Yunan sevdası pahalıya patladı

Yunan sevdası pahalıya patladı
İtalya'da ödüllendi

İtalya'da ödüllendi
Tescilli aşk

Tescilli aşk
Dilan'ın bardağı satışta

Dilan'ın bardağı satışta
Maddi sıkıntı yaşıyor

Maddi sıkıntı yaşıyor
Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!

Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!
Teşkilat'tan ayrıldı

Teşkilat'tan ayrıldı
Bebek mi geliyor?

Bebek mi geliyor?

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX