Kusursuz kulaktan Astronomi Sözlüğü

Duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip doğuştan görme engelli Bager Çalışcı ile 2 arkadaşı, görme engellilerin gök cisimlerini zihinlerinde daha kolay canlandırabilmeleri içi "Engelsiz Astronomi Sözlüğü" tasarladı. Muş Bilim Sanat Merkezi'nde eğitim gören Bager, üç boyutlu yazıcılar kullanarak gök cisimleri, ayın evreleri, güneş sistemi, gök taşları, kuyruklu yıldız ile iç ve dış gezegenlerin şekillerini kabartmalı olarak çıkarttı.

