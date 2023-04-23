'Kusursuz kulak' depremzede çocuklar için piyano çaldı
Duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip 11 yaşındaki görme engelli Bager Çalışcı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde etkilenen çocuklar için Muş Göletli Park'ta moral konseri verdi.
Duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip 11 yaşındaki görme engelli Bager Çalışcı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde etkilenen çocuklar için Muş Göletli Park'ta moral konseri verdi. Bager'i daha önce televizyonlarda gördüğünü söyleyen depremzede çocuklar mutluluklarını dile getirdi.