Kusursuz ekip
Halk oyunları eğitimi alan down sendromlu, zihinsel ve bedensel engelliler gösterileriyle beğeni topluyor.
Düzce Belediyesi ve Gençlik Merkezi Müdürlüğünce hayata geçirilen "Kusursuz Ekip" projesinde, belediyenin işlettiği Kusursuz Kafe'de çalışan özel bireylere 6 ay boyunca halk oyunları eğitimi verildi.
Down sendromlu, hafif zihinsel ve bedensel engelli 14 kişiden oluşan ve projenin ismini alan topluluk, haftada 2 gün dans eğitmenlerinin gözetiminde yaptıkları çalışmaların ardından ailelerine hünerlerini sergiledi.