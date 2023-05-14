Düzce Belediyesi ve Gençlik Merkezi Müdürlüğünce hayata geçirilen "Kusursuz Ekip" projesinde, belediyenin işlettiği Kusursuz Kafe'de çalışan özel bireylere 6 ay boyunca halk oyunları eğitimi verildi.



Down sendromlu, hafif zihinsel ve bedensel engelli 14 kişiden oluşan ve projenin ismini alan topluluk, haftada 2 gün dans eğitmenlerinin gözetiminde yaptıkları çalışmaların ardından ailelerine hünerlerini sergiledi.