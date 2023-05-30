Kuşadası'nın sembolü 'tülüşah' çiçek açtı: Koparmanın cezası 244 bin TL

Kuşadası'nın sembol bitkilerinden olan ve Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından Tür Koruma Eylem Planı içerisinde yer alan endemik tülüşahlar, bu yıl ilk olarak Güvercinada'da açtı.

Özellikle doğal popülasyonlarının en yoğun olduğu Yaylaköy ve Soğucak sırtlarında yaklaşık 2-3 metreye kadar uzayan tülüşahlar, sarı çiçekleriyle vatandaşlara da görsel bir şölen sunmaya başladı.

Endemik tülüşahların Haziran ayında çiçeklenerek görsel bir şölene dönüşmesi ise dünya genelinde yaygınlaşmaya başlayan botanik turizmi açısından da önemli bir yer tutmaya başladı.

Koruma altında olan tülüşahları koparılması da yasaklanırken, koparanlara da 244 bin 315 TL para cezası verilecek.

"YOK OLMA RİSKİ ALTINDA"



Artan yapılaşma sebebiyle tülüşahların yaşam alanlarının yok olduğunu hatırlatan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü şöyle konuştu:

"Adını Milli Parkında bulunduğu Samson Dağları'nın antik ismi olan Mykale'den alan tülüşahlar (Rhaponticoides Mykalea) bu yıl ilk olarak Güvercinada'da açtı. İlk defa Kuşadası'ndan toplanıp bilim dünyasına tanıtılan endemik bitki, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Tür Koruma Eylem Planı'nda yer alarak koruma altına alınmıştır. Kuşadası'nın sembol bitkisi olan Tülüşahlar, Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı'na göre "Çok Tehlikede" kategorisinde yani çok yakın gelecekte yok olma riski altında bulunmaktadır. Endemik bitki türleri arasında bulunan tülüşahı koparmanın bu yıl ki cezası 244 bin 315 lira olmuştur."