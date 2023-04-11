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Kuşadası açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
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11 Nisan 2023 Salı 00:10:00 - Güncelleme:11 Nisan 2023 Salı 00:10:00

Kuşadası açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: AA

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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 25 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 25 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Etiketler : Kuşadası Yunanistan Türk kara suları

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