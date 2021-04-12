  • BIST
    1386.63
  • Dolar
    8,1356
  • Euro
    9,7017
  • Altın
    455,5820
İstanbul
3 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Herkes onun ayağına gitti, O Türkiye'ye geliyor
Bakırköy-Kirazlı metro hattı için tarih belli oldu
Maddi ve manevi hastalıklara şifa ramazan yarın başlayacak
AB ile 'pozitif gündem' dönemi: Fırsatlar ve zorluklar
AK Partili Hamza Dağ, CHP'nin '128 milyar dolar nerede?' yalanına cevap verdi
Dışa bağımlılığı en aza indirecek proje!
Açık açık dile getirdiler... Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz
4 emekli amiral ifadeleri alınmak üzere Ankara'da
Kuş dedektifi yaban hayatın izini sürüyor
Bu oyuncak dükkanı özel çocuklar için
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan genelgesi
Sahillerde iskele kirliliğine son verilecek
İlham kaynağı Aşk-ı Memnu
Testim pozitif
Türküleri gençlere aktaracaklar
Afrika'da çocuklara diş eğitimi
Youtuber Enes'e polis şoku
Hiç yasak yokmuş gibi
Düğün tarihi net değil
Bir habere 'tıkır tıkır' 113 bin TL!
Dönem dizisi çekmek zor
İspanyol şarkıcı Mario Morato'yu tercih etti
Biden tarihe geçebilir
Ramazan'da hava nasıl olacak?
12 Nisan 2021 Pazartesi 15:30:00 - Güncelleme:12 Nisan 2021 Pazartesi 15:30:00

Kuş dedektifi yaban hayatın izini sürüyor

ABONE OL

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan kuş gözlemcisi Ümit Malkoçoğlu (47), 10 yıldır Türkiye'nin en büyük tabiat parklarından Ballıkayalar'daki yaban hayatını yakından takip ediyor.

Malkoçoğlu, Ballıkayalar'da dedektif titizliğiyle iz sürerek doğadaki canlı yaşamın kayıt altına alınmasını sağlıyor.

Malkoçoğlu, kuş gözlemi yapmak için dürbün ve kuş gözlem kitabının olması gerektiğini ancak bunun çıplak gözle de yapılabileceğini anlatarak, şehir merkezinde de kuşları gözlemlemenin mümkün olduğunu, salgın sürecinde insanların bunu balkonlarından da gerçekleştirebileceğini dile getirdi.

Etiketler : ümit malkoçoğlu canlı yaşam doğa kuş dedektifi
Roberto Carlos bacaklı dediler!

Roberto Carlos bacaklı dediler!
Güvenimin sarsılmasına tahammül edemem

Güvenimin sarsılmasına tahammül edemem
Boğaza karşı romantizm

Boğaza karşı romantizm
Pandemi bitsin sonra düğün

Pandemi bitsin sonra düğün
Tek ilaç moral!

Tek ilaç moral!
Özge Ulusoy, 5 yıl sonra yeniden güldürecek

Özge Ulusoy, 5 yıl sonra yeniden güldürecek
4 yıl sonra ‘Gel de Sevme'

4 yıl sonra ‘Gel de Sevme'
Aşımı yaptırdım çok iyiyim

Aşımı yaptırdım çok iyiyim
Yedi bin TL hesabında

Yedi bin TL hesabında

EN ÇOK OKUNAN HABERLER