Kuş dedektifi yaban hayatın izini sürüyor

Malkoçoğlu, Ballıkayalar'da dedektif titizliğiyle iz sürerek doğadaki canlı yaşamın kayıt altına alınmasını sağlıyor.



Malkoçoğlu, kuş gözlemi yapmak için dürbün ve kuş gözlem kitabının olması gerektiğini ancak bunun çıplak gözle de yapılabileceğini anlatarak, şehir merkezinde de kuşları gözlemlemenin mümkün olduğunu, salgın sürecinde insanların bunu balkonlarından da gerçekleştirebileceğini dile getirdi.