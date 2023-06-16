VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Aileyi sapkın akımlara karşı koruyacağız"
Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı
Lisenin patili öğrencileri
Kuruyemişçi enkazında ayçiçekleri yeşerdi
İstanbul'da zehirli denizanası paniği
Kuzulara anne şefkati
16 Haziran 2023 Cuma 15:53:00 - Güncelleme:16 Haziran 2023 Cuma 15:53:00

Kuruyemişçi enkazında ayçiçekleri yeşerdi

ABONE OL

Kahramanmaraş'ta en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Azerbaycan Bulvarı'nda yıkılan bir kuruyemiş dükkanındaki ayçiçeği tohumları enkaza karıştı.

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Azerbaycan Bulvarı'nda yıkılan bir kuruyemiş dükkanındaki ayçiçeği tohumları enkaza karıştı. Zaman içerisinde filizlenerek boyları yarım metreye ulaşan ayçiçeklerinin açması cadde üzerinde yürüyen vatandaşların dikkatini çekiyor.

Etiketler : kuruyemişçi enkaz ayçiçek
Banu Zorlu: Maço erkek seviyorum

Banu Zorlu: Maço erkek seviyorum
Kadro şekilleniyor

Kadro şekilleniyor
Ailece tatile gideceğiz

Ailece tatile gideceğiz
Sıla Türkoğlu servetine servet kattı

Sıla Türkoğlu servetine servet kattı
Hayali İngilizce albüm

Hayali İngilizce albüm
Candan performans

Candan performans
Rengarenk Nil

Rengarenk Nil
Melisa Aslı Pamuk: Güven insanıyım sürprizleri sevmem

Melisa Aslı Pamuk: Güven insanıyım sürprizleri sevmem
Müzik gecesi

Müzik gecesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX