Kuruyemişçi enkazında ayçiçekleri yeşerdi

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Azerbaycan Bulvarı'nda yıkılan bir kuruyemiş dükkanındaki ayçiçeği tohumları enkaza karıştı. Zaman içerisinde filizlenerek boyları yarım metreye ulaşan ayçiçeklerinin açması cadde üzerinde yürüyen vatandaşların dikkatini çekiyor.

