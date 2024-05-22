Kuru dudaklara elveda! Dolgun ve yumuşak dudak için peelingi tarifi

Kadınlığın en büyük unsuru dokunduğu her şeyi güzelleştirmektir. Hayat kadınla, kadın bakımla güzeldir. Bu bakımın bir parçası da elbette dudaklardır. Dudakları her zaman nemli ve ışıltılı görmemiz hayal değil. Dudak peeling maskesini haftada 2 kez yaparak rutininize ekleyebilirsiniz.



DUDAK PEELİNGİ TARİFİ

1 çay kaşığı bal ile toz şekeri karıştırın.

5 dakika boyunca dairesel hareketler ile dudağınıza masaj yapın.

DUDAK PEELİNGİNİN FAYDALARI

Şeker peeling görevi görerek dudak yüzeyinde biriken ölü hücreleri temizler ve arındırır. Bal ise dudaklara nem ve parlaklık kazandırır.

DİKKAT!

Alerjisi olanlar bu tarz peeling tariflerinde mutlaka uzmanına danışmalıdır.