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06 Mayıs 2021 Perşembe 20:30:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2021 Perşembe 20:30:00

Kurtlardan bıkıp köpek sahiplendiler

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Edirne'nin Bulgaristan sınırındaki ormanlık alanlarda aç kalan kurtlar, Lalapaşa ilçesine bağlı köylere inerek hayvanları parçalamaya başladı.

Edirne'nin Bulgaristan sınırındaki ormanlık alanlarda aç kalan kurtlar, Lalapaşa ilçesine bağlı köylere inerek hayvanları parçalamaya başladı. Kurtlarla baş edemeyen köylüler çareyi Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde köpek sahiplenmekle buldu. Besiciler, özellikle kangal kırması 'karaburun' olarak bilinen onlarca iri köpeği sahiplenip, köylerine götürdü.

Hacıdanişment köyünde besicilik yapan İsmail Güner, kurt saldırılarında bugüne kadar 10 koyununun telef olduğunu belirterek, "Koyunlarıma çok kurt geliyor. Ben de o nedenle köpek almaya geldim barınağa. Her gece kurt geliyor hayvanlarımıza ve çok zarar veriyorlar. Öldürüp yiyorlar. 10 tane koyunum bu şekilde gitti. Şimdi alacağım köpekle bu durumun önüne geçmeyi ümit ediyorum" dedi.

'DUVARDAN ATLAYIP KOYUNLARIMIZI YEDİ'

Süleymandanışment köyünde besicilik yapan Süleyman Özcan da son dönemlerde artan kurt saldırılarından hayvanlarını korumak için ahırlarına tel örgü çektiklerini söyledi. Kurtların duvardan atlayıp hayvanlarına saldırdığını belirten Özcan, "Gece yol tarafından gelip duvardan atlıyorlar. 10 gün aralıkla iki kez saldırı oldu. İki tane kuzuyu telef etti. Neyse ki önlemimizi aldık daha büyük bir zarar olmadı. Çok kurt var. Sürekli geliyorlar, hiç boş kalmıyor. En son önlem amaçlı yaptığımız tel örgü sanıyorum işe yaradı. Artık gelmiyorlar. Bunun yanında köyde eşek kalmadı, onları da çok yediler" dedi.'

SÜREKLİ TETİKTEYİZ'

Aynı köyde yaşayan Aydın Yalnız da, sürekli tetikte hayvanlarını otlattıklarını söyledi. Yalnız, "Kurtlar çok zarar veriyor hayvanlarımıza, bu nedenle bizim de çok dikkatli olmamız gerekiyor. Benim bir köpeğim var haber veriyor bana. O tepki verdiği zaman biliyoruz ki kurt var o bölgede. Öyle bir durumda hayvanımı topluyorum zarar görmesinler, diye. Aksi takdirde saldırdığı zaman hemen tutup öldürüyor. Bir seferinde tam hayvanımı öldürecekken ağzından aldım. Bu nedenle sürekli tetikte otlatıyoruz hayvanımızı" diye konuştu.

Köyde yaşadığı kurt saldırısından dolayı Edirne Belediyesi Hayvan Barınağı'na gelerek köpek sahiplenmek isteyen Faruk Göbel ise, "Köydeki yaşanan sıkıntılardan dolayı buradaki arkadaşlardan rica ettim. Onlar da umut ediyorum ki istediğimiz köpeği verecekler. Çünkü kurtlar çok fazla koyunlara, buzağılara ve eşeklere zarar veriyorlar. Bu durum devamlı devam ediyor yıllardan beri" dedi.

'KÖYDE EŞEK BIRAKMADILAR'

Kurtların sadece koyunlara değil, buzağı ve eşeklere de saldırdığını söyleyen Ahmet Çalışkan, "Bundan 20 gün önce arkadaşların buzağılarını yemişler. Ben de bunun üstüne 2 tane köpek istedim barınaktan. Bize bayağı bir faydası olacağını düşünüyorum. İnsan olmadığı zaman hemen ahıra atlayıp saldırıyorlar çünkü. Köyde eşek kalmadı mesela. Lalapaşa'nın 28 köyünde de bu sıkıntı var. Tüm köyler bu durumdan şikayetçi" şeklinde konuştu.

Etiketler : edirne bulgaristan sınır
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