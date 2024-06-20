Kurtarıcıları, Gizem gelinin düğününde

Enkaz altında annesini ve 3 kardeşini kaybeden Özkan, enkaz altındayken kendisini kurtaran madencilere hayatının geri kalanının güzel geçmesi için söz vermişti.

Gizem'in o dileği gerçek oldu. Tedavi sonrası Şanlıurfa'ya yerleşen eczacı Gizem Nur Özkan, hayatını avukat İbrahim Uğur Satıcı ile birleştirdi. Özkan'a, madenciler büyük sürpriz yaptı. Ankara'da görevli madenci Okay Çiloğlu ve Ozan Saraçlı, eşleri ve çocuklarını da yanına alarak Gizem Özkan'ı en kötü gününde olduğu gibi en güzel günlerinde de yalnız bırakmadı.

Sürpriz bir şekilde kendisini kurtaran iki madenciyi karşısında gören Özkan, gözyaşlarına hakim olamadı, sarılarak hasret giderdi.