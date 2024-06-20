VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ayaklarını yerden kesti!
Kenan fırtınası
Kontrol hep bende
Demet Özdemir'den itiraf: Aşk bende kısa sürüyor
Apple'dan uygun fiyatlı gözlük geliyor
Bel ağrısını hafife almayın
20 Haziran 2024 Perşembe 23:05:00 - Güncelleme:20 Haziran 2024 Perşembe 23:05:00

Kurtarıcıları, Gizem gelinin düğününde

ABONE OL

‘Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da yıkılan binanın altında kalan 28 yaşındaki Gizem Nur Özkan, madencilerin 54 saatlik çalışmasıyla enkazdan sağ çıkarılmıştı. O madenciler büyük sürpriz yaptı.

Enkaz altında annesini ve 3 kardeşini kaybeden Özkan, enkaz altındayken kendisini kurtaran madencilere hayatının geri kalanının güzel geçmesi için söz vermişti.

DİLEĞİ GERÇEK OLDU

Gizem'in o dileği gerçek oldu. Tedavi sonrası Şanlıurfa'ya yerleşen eczacı Gizem Nur Özkan, hayatını avukat İbrahim Uğur Satıcı ile birleştirdi. Özkan'a, madenciler büyük sürpriz yaptı. Ankara'da görevli madenci Okay Çiloğlu ve Ozan Saraçlı, eşleri ve çocuklarını da yanına alarak Gizem Özkan'ı en kötü gününde olduğu gibi en güzel günlerinde de yalnız bırakmadı.

Sürpriz bir şekilde kendisini kurtaran iki madenciyi karşısında gören Özkan, gözyaşlarına hakim olamadı, sarılarak hasret giderdi.

Etiketler : Asrın Felaketi Deprem Madenciler Gizem Nur Özkan Düğün
Sultan'dan annelik itirafı

Sultan'dan annelik itirafı
Güldüren sitem! Rap dünyasını karıştırdı

Güldüren sitem! Rap dünyasını karıştırdı
Tanzanya'ya yardıma gittiler

Tanzanya'ya yardıma gittiler
Turne başladı

Turne başladı
Dicle Olcay, ‘Hasta' edecek

Dicle Olcay, ‘Hasta' edecek
Eğlenceli bayram

Eğlenceli bayram
Parasını harcamamak için kuaföre gitmiyormuş

Parasını harcamamak için kuaföre gitmiyormuş
Baba-kız kavuştu

Baba-kız kavuştu
Yılın ilk ayında voleyi vurdu

Yılın ilk ayında voleyi vurdu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX