11 Mayıs 2021 Salı 17:31:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2021 Salı 17:31:00
Kurslar, ekmek teknesi oldu
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde belediye tarafından açılan kurslarda çini sanatını öğrenen kadınlar, üretimleriyle ev ekonomilerine katkı sağlıyor.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde belediye tarafından açılan kurslarda çini sanatını öğrenen kadınlar, üretimleriyle ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Tunçbilek Belediyesi ile Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde 5 mahallede açılan çini kursları atölyeye dönüştürüldü.