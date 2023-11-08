08 Kasım 2023 Çarşamba 08:25:00 - Güncelleme:08 Kasım 2023 Çarşamba 08:25:00
Kürek takımına yunuslar eşlik etti
Yoğun efor isteyen kürek sporu için her gün, gün doğmadan hazırlanıp Güzelyalı Marina'da tekneleriyle suya giren Bursa Kürek Kulübü sporcuları, son antrenmanlarında yunuslarla karşılaştı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde kürek takımının sabahın erken saatlerinde yaptığı antrenmana yunuslar eşlik etti. Yunusların çok yakınında antrenman yapan amatör kürek sporcusu Emre İpek, "Gerçekten bir belgesel gibiydi" dedi.