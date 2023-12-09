Kurduğu saadet zinciriyle önüne geleni çarptı... Seçil Erzan'dan gazete kupürüyle motivasyon

İstanbul'da özel bir bankanın şube müdüresiyken gizli fon adı altında futbol camiasından birçok ismi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın parasını alamadığı için isyan eden kişileri gazete kupürleriyle sakinleştirmeye çalıştığı ortaya çıktı. Telefon incelemesinden ulaşılan yazışmalarda Erzan'ın 'Mervoshumm' olarak kayıtlı Merve adlı kadına 'fonlarda dudak uçuklatan kazanç' başlıklı gazete haberlerini gönderdiği görüldü.

Erzan'ın gazete kupürleriyle motive ettiği kadınla daha öncesinde arasında geçen diyalog ise şöyle:

Merve: "Seço naber, ne durumdasın. Var mı bir gelişme?"

Seçil Erzan: "Şu an yok, ordayım."

Merve: "Yok ben bir şey anlamıyorum. Gelecek hafta da farklı olmayacak. Ben bu konuyu anlamak istiyorum."

Seçil Erzan: "Olur canım, anlarsın."

Merve: "Mantığım almıyor şu haliyle. Çünkü ben eylülden beri kendi paramın içinden bu problemi çözmeye razıydım. Ama 1 senedir kendi paramdan bir şey çıkmadık."

KOMŞULAR DA FONA GİRMİŞ

Seçil Erzan'ın sadece futbolcu, işadamları ve köylülerini değil; komşularını da saadet zincirine dahil ettiği belirlendi. 'Nurten Komşu' olarak kayıtlı Nurten Ünal Zorba'nın sürekli parasını istediği; Erzan'ın ise her seferinde kadını şu şekilde oyaladığı görüldü:

Komşu Nurten: "Lütfen lütfen Çarşamba günü artık kesinlikle ve kesinlikle erteleme istemiyorum. Paranın tamamını faiziyle birlikte alıp bu hesabı kapatalım."

Seçil Erzan: "Tamam canım, sen çok haklısın."

MUSLERA'YI 'TRANSLATE'LE ÇÖZMÜŞ

Seçil Erzan'ın kendisine para kaptıran futbolculardan Galatasaray'ın Urugaylı kalecisi Fernando Muslera ile çeviri programı 'translate' vasıtasıyla iletişim kurduğu öğrenildi. Muslera'nın 9 Şubat'ta Erzan'a mesaj atıp 2 haftalığına ülkesine gideceğini söyleyip kendisini ve 'Merto' lakaplı kulüp tercümanı Musa Mert Çetin'i evine çağırdığı; parasını istediği görüldü. Erzan'ın ise 20 Şubat'ta 'Günaydın' yazarak mesaja yanıt verdiği saptandı.

VATANDAŞA GÖRE ERZAN FUTBOLCULARDAN DAHA MASUM!

Areda Survey araştırma şirketi, Türkiye genelinde bin 752 kişiye, gizli fon vurgununda kimin sorumlu olduğunu sordu. Katılımcıların yüzde 45.9'u dolandırılma konusundan "Futbolcuların kendileri sorumludur" yanıtını verdi. Yüzde 30.5'i kurum olarak bankayı sorumlu bulurken; Erzan'ın sorumlu olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 23.6'da kaldı.