Kurbağa adamlar Van Gölü'nde tatbikatta

Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nde "kurbağa adam" olarak görev yapan 6 polis memuru ve 2 deniz polisi, Van Gölü'nde yaşanan boğulma ve arama kurtarma faaliyetleri ile göle atılan suç delillerinin bulunmasında önemli rol üstleniyor. Van Gölü kıyısındaki Bitlis'te görevli dalgıç polisler, devlet büyüklerinin geçiş güzergahlarındaki dere ve menfezlerde patlayıcı kontrolü yapma, göçmen kaçaklığı, aranan kişiler ile kaçak avlanmanın önlenmesinin yanı sıra suda meydana gelebilecek kazalara anında müdahale edebilmek için gece gündüz göreve hazır bekliyor.

