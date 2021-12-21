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21 Aralık 2021 Salı 16:30:00 - Güncelleme:21 Aralık 2021 Salı 16:30:00

Kurbağa adamlar Van Gölü'nde tatbikatta

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Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nde "kurbağa adam" olarak görev yapan 6 polis memuru ve 2 deniz polisi, Van Gölü'nde yaşanan boğulma ve arama kurtarma faaliyetleri ile göle atılan suç delillerinin bulunmasında önemli rol üstleniyor.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nde "kurbağa adam" olarak görev yapan 6 polis memuru ve 2 deniz polisi, Van Gölü'nde yaşanan boğulma ve arama kurtarma faaliyetleri ile göle atılan suç delillerinin bulunmasında önemli rol üstleniyor. Van Gölü kıyısındaki Bitlis'te görevli dalgıç polisler, devlet büyüklerinin geçiş güzergahlarındaki dere ve menfezlerde patlayıcı kontrolü yapma, göçmen kaçaklığı, aranan kişiler ile kaçak avlanmanın önlenmesinin yanı sıra suda meydana gelebilecek kazalara anında müdahale edebilmek için gece gündüz göreve hazır bekliyor.

Etiketler : Kurbağa adamlar Bitlis Emniyet Müdürlüğü Van Gölü
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