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13 Kasım 2022 Pazar 17:30:00 - Güncelleme:13 Kasım 2022 Pazar 17:30:00

Kuraklıktan sonra kirlilik de başladı

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Türkiye'nin ikinci büyük gölü ve 'flamingo cenneti' Tuz Gölü, son yılların en kurak sonbahar mevsimiyle giderek küçülürken, besleyen kanallar nedeniyle kirlenmeye de başladı.

Türkiye'nin ikinci büyük gölü ve 'flamingo cenneti' Tuz Gölü, son yılların en kurak sonbahar mevsimiyle giderek küçülürken, besleyen kanallar nedeniyle kirlenmeye de başladı. Prof. Dr. Hatim Elhatip, "Evsel atıklar dediğimiz plastik atıklar ile karton atıkları gibi buna benzer atıklar, derelerdeki kanalları doldurmuş vaziyette'' dedi.

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