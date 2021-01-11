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11 Ocak 2021 Pazartesi 00:57:00 - Güncelleme:11 Ocak 2021 Pazartesi 15:49:00

Kuraklık sandallı mezar ziyaretini bitirdi

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Bursa Boğazköy Barajı'nın suları altında kalan Hamzabey Mahallesi'ne ait mezarlar, kuraklık nedeniyle gün yüzüne çıktı. Aralarında Osmanlı'nın ilk şehitlerinden Baykoca'nın türbesinin de yer aldığı kabir alanını bölge halkı, yürüyerek ziyaret edebiliyor.

Mahalle muhtarı Sadullah Arda, "5 ay önce mezarlıklar su altındaydı. Haziran ayında büyüklerimizin kabir ziyaretlerini yapmak için can yeleklerimizi giyerek, sandalla açılıyorduk. Baraj, bu yıl yeterli yağış olmadığı için su ile dolmadı. Şimdi yürüyerek gidiyoruz” diye konuştu.

Muhtar Arda, yağmur duası yaptıklarını ve yağışları beklediklerini belirtti. Yağmur yağmamasının kendileri için felaket olabileceğini hatırlatan Arda, “Buğday ekildi. Yağışlar olmadı. Normalde buğdayın üzerine kar yağması lazım. İnşallah bir felaket olmaz” diye konuştu. Hazmabey Mahallesi Muhtarı Sudallah Arda, Geçen Hazıran ayında barajlarında su olduğunu belirtirken, “Bugün bu mevsimde yine burada su olması lazım idi. Fakat kuraklık yaşanıyor. Barajımız dolmadı. Baraj içinde yürüyerek, gezebiliyoruz. Burası yaklaşık 150 yıllık mezarlık alanı. Binlerce kişinin yakını bu mezarlıklarda yatıyor. Şuan herkes yürüyerek yakınının mezarına geliyor, dua edebiliyor. Eski köprümüz de gün yüzüne çıktı. Boğazköy Barajı yapılırken bölgenin mezarlık alanı, su altında kaldı” diyor.

Etiketler : mezar kayı kuraklık
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