Kuraklık, denizleri de etkiledi

Türkiye'de son yıllara göre kış mevsimi kurak geçerken, balıkçılar mevsiminde yağmayan kar ve yağmurun denizlerdeki balıkların beslenmesini de etkilediğini söyledi. Ordu Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, "Son 51 yılın en kurak kışlarından birini yaşıyoruz. Havalar soğuyunca 'balık gelecek' diye de bir şey yok. Hamsi boyutu 9 santimetre altına düşerse bir ay sonra sezonda son rötuşları yaparız" dedi.

