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23 Eylül 2021 Perşembe 01:00:00 - Güncelleme:23 Eylül 2021 Perşembe 07:11:00

Kuraklığın acı tablosu

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Van Gölü kıyısındaki sazlık alanlar kurudu. Göl havzasından hiç eksik olmayan flamingo ve diğer kuş türleri kuraklık nedeniyle başka yerlere göç etti. Bölge halkı ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

Van Gölü kıyısındaki sazlık alanlar kurudu. Göl havzasından hiç eksik olmayan flamingo ve diğer kuş türleri kuraklık nedeniyle başka yerlere göç etti. Bölge halkı ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

GÖL İKİ KİLOMETRE KADAR GERİ ÇEKİLDİ

Göçmen kuşların önemli konaklama merkezlerinden olan Van Gölü havzası, 232 kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. Havaların ısınmasıyla geldikleri bölgede, yaz boyunca konaklayan flamingo ve diğer kuş türleri havzada görülüyor. Van Gölü kıyısındaki Çelebibağı, Gölağzı ve Kasımbağı mahallelerinde bulunan sazlık alanların kuruması, gölün yaklaşık 2 kilometre çekilmesiyle 'kuş cenneti' olarak adlandırılan bölgedeki kuşların büyük bir bölümü göç etti.

ŞİMDİYE KADAR GÖRÜLMEMİŞ BİR TABLO

Van Gölü havzasında 25 yıldır doğa fotoğrafçılığı yapan Ferzende Coşar, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirterek şunları söyledi: "Küresel ısınmadan kaynaklı kuraklık baş gösterdi. Artık fotoğraf çekerken istediğimiz görselleri alamıyoruz. Kuraklığın en çok kuşları etkilediğini görüyoruz. Burada flamingolar, dik kuyruklu kuşlar ve diğer türler konaklıyordu. Şu an sadece flamingolar var ama onlar da suyun azalmasıyla gölün 3 kilometre uzağında konaklıyor."

Etiketler : van gölü kuraklık göl havzası flamingo
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