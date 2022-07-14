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14 Temmuz 2022 Perşembe 20:09:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2022 Perşembe 20:10:00

"Kumpas" belgeseli ilk bölümüyle yarın TRT 1'de

Kaynak: TRT Haber

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"Mahrem" isimli belgesel ile FETÖ'yü askeri öğrenci yapılanmasındaki faaliyetleri üzerinden deşifre eden TRT, yine örgütün karanlık yüzünü gözler önüne seren bir yapıma imza attı. FETÖ'nün ihanet çemberinin anlatıldığı "Orduya, Devlete, Millete KUMPAS" belgeselinin ilk bölümü 15 Temmuz Cuma günü TRT 1'de yayınlanacak.

Ordu içindeki yapılanmaları, sınav sorularının nasıl çalındığı ve 15 Temmuz hain darbe girişimi...

İhanet şebekesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçek yüzü ve tuzakları, şimdiye dek yayınlanmamış ayrıntılarla Türkiye'nin ekranı TRT 1'de bir kez daha deşifre edilecek.

Geçen yıl 'Mahrem' belgeseli ile ses getiren TRT, FETÖ'nün hain emellerini bu kez 'Orduya, Devlete, Millete KUMPAS' yapımı ile ekranlara taşıyacak.

FETÖ'nün karanlık yapılanması itirafçı anlatımlarıyla deşifre edilecek

'Kumpas' belgeselinde, FETÖ'nün yarım asırdır devletin içine sızarak kurduğu ağ ve casusluk sistemi, örgüt üyelerinin çarpıcı itiraflarıyla ortaya koyulacak.

Örgütün elebaşı Gülen'in FETÖ'cüleri kontrol altında tutmak için uyguladığı yöntemler ile başvurduğu psikolojik taktikler gözler önüne serilecek.

Belgeselin ilk bölümü, Milletin Zaferi'nin 6'ncı yılında 15 Temmuz Cuma günü saat 20.00'de TRT 1'de yayınlanacak.

Etiketler : FETÖ Örgüt Belgesel 15 Temmuz kumpas
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