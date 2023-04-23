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23 Nisan 2023 Pazar 16:15:00 - Güncelleme:23 Nisan 2023 Pazar 16:15:00

KULUÇKA BERBERİ!

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Köyceğiz'de erkek kuaförü İbrahim Aşgın'ın evcilleştirdiği tavuklar berber dükkanından başka yere yumurta bırakmıyor. Her sabah dükkanın kapısına gelen 'Kara kız' ve 'Kırçıllı' müşteri varsa kalkıp gitmesini bekleyip, sonra da berber koltuğuna yumurtluyor.

Köyceğiz'de erkek kuaförü İbrahim Aşgın'ın evcilleştirdiği tavuklar berber dükkanından başka yere yumurta bırakmıyor. Her sabah dükkanın kapısına gelen 'Kara kız' ve 'Kırçıllı' müşteri varsa kalkıp gitmesini bekleyip, sonra da berber koltuğuna yumurtluyor.

İNSANLARDAN KAÇMIYORLAR

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan erkek kuaförü İbrahim Aşgın, bir yıl önce civciv olarak beslemeye başladığı tavukları, görenleri hayrete düşürüyor. Bahçesinde yetiştirmek için aldığı tavuklara gözü gibi bakan Aşgın, tavukları çok sevdiğini belirtirken, 'Kara kız' ve 'Kırçıllı' adını verdiği tavuklarının zamanla evcilleştiğini ve insanlardan kaçmadığını söyledi. Tavuklarının etrafındaki insanlara aldırmadan her gün sabah saatlerinde berber dükkanına geldiğini ifade eden Aşgın'ın tavukları ise yumurtlamak için berber koltuğunu tercih ediyor.

MÜŞTERİNİN KUCAĞINA ATLIYOR

Sabah saatlerinde iş yerine gelen tavukların, koltuklarında müşteri olduğu zaman kapıda beklediklerini ve müşteri kalktığı zaman koltuğa oturarak yumurtladıklarını ifade eden erkek kuaförü Aşgın, "Koltukta müşteri varsa kapının eşiğinde bekliyorlar. Müşteri kalktıktan sonra koltuğuna gelip yarım saat kadar oturuyor ve yumurtlayıp geri gidiyorlar. Birinci koltuk kara kızın, ikinci koltuk ise kırçıllı kızımızın. Kırçıllı kız

geldiğinde koltukta müşteri varsa bile onun üzerine atlar ve oturur. Ben yumurtlayacağım kalk der gibi bir tavır sergiler" dedi.

Erkek kuaförü İbrahim Aşgın "Tavuklarımı adeta buranın maskotu oldu. İlk zamanlar görenler hayrete düşüyordu, ancak şimdi alıştılar. Hatta yumurtlamalarını izlemek için bile gelenler oluyor" dedi.

Etiketler : ibrahim aşgın kuluçka berber muğla
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