Kullanılmayan köy okulları yaşam merkezleri oluyor

Milli Eğitim ile Tarım ve Orman bakanlıkları ortak bir projeye imza attı. 'Köy Yaşam Merkezleri' projesiyle, kullanılmayan köy okulu binaları, anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane, matematik, doğa, bilim ve tasarım atölyeleri ile gençlik kampları gibi alanlara dönüştürülüyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, proje kapsamda köylerde anaokulu açılması için gereken 10 öğrenci kriterinin 5'e düşürüldüğünü, böylece 12 bin çocuğun okulla buluştuğunun altını çizdi. Özer, "Tüm çalışma arkadaşlarımızla sahada köy okullarının açılmasını takip edeceğiz" dedi.

Proje kapsamında ilk uygulama Samsun'da 'Alanlı Recep Asal Matematik ve Tabiat Okulu' adıyla hayata geçirildi.

