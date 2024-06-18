O haşereler evden yok oluyor!

Kulağakaçan ve hamam böcekleri yok oluyor! O haşereleri evden göndermenin yolu

Hamam böcekleri girdikleri evlerde yavrulayarak sayılarını artırabiliyorlar. Ayrıca vücut deliklerinden nefes alabilen bu haşereler, kafaları olmadan bile bir süre hayatta kalabiliyorlar. Öte yandan virüs ve bakteri kaynağı olarak görülebiliyorlar.

Kulağakaçan böcekleri ise, kulak böceği olarak da biliniyorlar. Ayrıca evlere girdiklerinde birçok insanın tedirgin olmasına neden olabiliyorlar. Çünkü kulaktan girdikleri söyleniyor.

KULAĞAKAÇAN VE HAMAM BÖCEKLERİ YOK OLUYOR

Kulağakaçan ve hamam böcekleri, evlere girdiklerinde birçok insanın tedirgin olmasına neden olabiliyorlar. Ayrıca o haşereleri evden adeta yok eden bazı yollar bulunuyor. Nitekim söz konusu yollardan bazıları aşağıda yer alıyor.

· Bir soğan rendelenir ve uygun bir kaba yerleştirilir. Ardından bir yemek kaşığı karbonat eklenir ve güzelce karıştırılır. Sonra hamam böceklerinin görülebileceği yerler tespit edilir ve o bölgelere sürülür. Bu yöntemin sonucunda o haşereler adeta evden yok olabilirler.

· Defne yaprağı ve limonun hamam böceklerini rahatsız ettiği söyleniyor. Bu nedenle o haşerelerden kurtulmak için defne yaprağı ve limon yöntemi de tercih edilebilir.

· Kulağakaçan böceklerinden kurtulmak için ılık su ve bulaşık deterjanı kullanılabilir. Bu yöntemde bir sprey şişeye ılık su doldurulur. Ardından birkaç damla bulaşık deterjanı ilave edilir ve güzelce karıştırılır. Sonra evin rutubetli bölgelerine ve o haşerelerin görülebileceği yerlere püskürtülür. Böylece kulağakaçan böceklerini evden göndermek mümkün olabilir.

O HAŞERELER NEDEN EVE GELİR?

Haşerelerin evlere gelişlerinin birçok farklı sebebi olabilir. Ayrıca bu sebeplerden bazıları biliniyor. İşte hamam böcekleri ve kulağakaçan böceklerinin evlere geliş sebeplerinden bazıları şu şekilde;

· Evde bulunan pis çöpler ve bulaşıklar, haşerelerin gelmesine sebep olabilir.

· Dışarıdan eve getirilen koliler kontrol edilmeli. Zira içlerinde haşere olabilir.

· Kulağakaçan ile hamam böcekleri, evdeki duvarlarda bulunan çatlak ve sızıntı deliklerinden geçebilirler. Bu nedenle bulunuyorsa söz konusu alanların kapatılması öneriliyor.

· Evlerin nemli olması, kulağakaçan ve hamam böceklerinin gelmesine sebep olabilir.