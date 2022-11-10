Kuduz tanısıyla tedavi gördüğü hastanede ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi
Kaynak: AA
Kuduz tanısıyla tedavi gördüğü hastanede ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi
Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde kuduz teşhisiyle alındığı yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden Erçetin'in cenazesi sabah ailesine teslim edildi.
Ankara'dan uçakla Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na gönderilen cenaze, yakınları tarafından alınarak Adilcevaz Belediyesine ait cenaze aracıyla Göldüzü köyüne götürüldü.
Erçetin'in cenazesi, köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından dualar ve gözyaşlarıyla defnedildi.
Mezarlıkta fenalaşan aile fertlerine sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.
Cenazeye Kaymakam İsmail Demir, Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ve köylüler katıldı.