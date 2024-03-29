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29 Mart 2024 Cuma 06:46:00 - Güncelleme:29 Mart 2024 Cuma 06:46:00

Küçükçekmece'de fabrika yangını

Kaynak: TRT Haber

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Küçükçekmece'de bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi'nde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Etiketler : küçükçekmece iş yeri yangın itfaiye
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