Küçükçekmece'de fabrika yangını

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi'nde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

#SONDURUM Küçükçekmece, Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan halı ve iplik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Detayları 24 TV Muhabiri Deniz Zeybek (@deniizzeybek) aktarıyor. pic.twitter.com/Ew9ZXI6esi — 24 TV (@yirmidorttv) March 29, 2024

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.