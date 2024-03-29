Küçükçekmece'de fabrika yangını
Kaynak: TRT Haber
Küçükçekmece'de bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi'nde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
#SONDURUM Küçükçekmece, Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan halı ve iplik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Detayları 24 TV Muhabiri Deniz Zeybek (@deniizzeybek) aktarıyor. pic.twitter.com/Ew9ZXI6esi— 24 TV (@yirmidorttv) March 29, 2024
İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.