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13 Aralık 2021 Pazartesi 21:16:00 - Güncelleme:13 Aralık 2021 Pazartesi 21:16:00

Küçükçekmece'de arızalanan metrobüs nedeniyle seferler aksadı

Kaynak: AA

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Avcılar yönüne giden bir metrobüsün Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında arızalanması nedeniyle seferler aksadı.

Avcılar yönüne giden bir metrobüsün Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında arızalanması nedeniyle seferler aksadı.

Küçükçekmece'de arıza nedeniyle Cennet Mahallesi durağı ile Sefaköy durağı arasında metrobüs araçları uzun kuyruk oluşturdu.

Bazı vatandaşların da araçlardan inerek yürüdüğü görüldü.

Arızalanan metrobüsün kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

Etiketler : avcılar metrobüs küçükçekmece
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