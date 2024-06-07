Küçük yüreklerden sessiz iletişim
İşitme engelli 7 yaşındaki Melahat'in sınıf arkadaşları onunla oynayıp, sohbet edebilmek için işaret dili öğrenmeye karar verdi. Haftada bir gün eğitim alan 24 öğrenci birinci sınıfın sonunda artık Melahat ile rahatça iletişim kurar hale geldi.
ÖĞRENCİLER TALEP ETTİ
Bursa Osmangazi'deki Sadi Etkeser İlkokulu 1/F sınıfı öğrencisi doğuştan işitme engelli 7 yaşındaki Melahat Çakar'ın okula uyumunu hızlandırmak için arkadaşları işaret dili öğrenmek istedi. Bunun üzerine sınıf öğretmeni Kerem Ataman, işaret dili eğitmeni Emine Biçim'den yardım isteyerek öğrencilerinin bu dersi almasını sağladı.
TENEFFÜSLER RENKLENDİ
Haftada bir gün eğitim alan 24 öğrenci, öğrendikleri işaret dili sayesinde Melahat ile daha rahat iletişim kurmayı başardı. Anne ve babası da işitme engelli olan, sadece ağabeyinin engeli bulunmayan Melahat ile teneffüslerde ve sosyal etkinlik derslerinde oynayıp şarkılara eşlik eden öğrenciler, arkadaşlarının okula uyumuna katkı sağladı.
Emine Biçim işaret dilini öğrencilere öğreterek onlara empati kazandırıp Melahat'ın yaşadığı zorlukları anlamalarını sağladıklarını ifade etti.