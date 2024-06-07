Küçük yüreklerden sessiz iletişim

ÖĞRENCİLER TALEP ETTİ



Bursa Osmangazi'deki Sadi Etkeser İlkokulu 1/F sınıfı öğrencisi doğuştan işitme engelli 7 yaşındaki Melahat Çakar'ın okula uyumunu hızlandırmak için arkadaşları işaret dili öğrenmek istedi. Bunun üzerine sınıf öğretmeni Kerem Ataman, işaret dili eğitmeni Emine Biçim'den yardım isteyerek öğrencilerinin bu dersi almasını sağladı.

TENEFFÜSLER RENKLENDİ



Haftada bir gün eğitim alan 24 öğrenci, öğrendikleri işaret dili sayesinde Melahat ile daha rahat iletişim kurmayı başardı. Anne ve babası da işitme engelli olan, sadece ağabeyinin engeli bulunmayan Melahat ile teneffüslerde ve sosyal etkinlik derslerinde oynayıp şarkılara eşlik eden öğrenciler, arkadaşlarının okula uyumuna katkı sağladı.

Emine Biçim işaret dilini öğrencilere öğreterek onlara empati kazandırıp Melahat'ın yaşadığı zorlukları anlamalarını sağladıklarını ifade etti.

