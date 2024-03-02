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02 Mart 2024 Cumartesi 07:55:00 - Güncelleme:02 Mart 2024 Cumartesi 07:55:00

Küçük profesör

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Doktorların 'yaşamaz' dediği prematüre Muhammed hayata tutundu ve şimdi 9 yaşında! Bebeklikten itibaren duyduğu her şeyi anında ezberleyen, sonrasında icatlar yapmaya başlayan Muhammed üstün zekası nedeniyle 'küçük profesör' diye nam saldı.

PARFÜM ÜRETİMİNE BAŞLADI

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Muhammed Türe, 2015 yılında 7 aylıkken prematüre olarak doğdu. Doktorların 'yaşamaz' demesine rağmen ailesinin özenle büyüttüğü Muhammed, hayata tutunmayı başardı. Muhammed, şimdiyse matematik ve fen bilimlerine olan tutkusuyla dikkat çekiyor. İnternetten izlediği videolarla kendi parfümünü üreten ve taşınabilir otonom robotlar üzerine çalışan Muhammed, imkanlarının kısıtlılığına rağmen hedeflerini gerçekleştirmek istiyor.

BİLİM ADAMI OLACAĞINA EMİN

'Küçük Profesör' olarak adlandırılan Muhammed'in annesi Sibel Türe, "9 aylıkken konuşmaya ve ezber yapmaya başladı. Bildiğimiz bütün duaları, duyduğu her şeyi ezberlediğini gördük. Onun dışında sürekli hayal kurardı. 'Beni Selçuk Bayraktar'la tanıştırın, ona anlatmak istediğim projelerim var' diye. Kendi parfümünü yapıyor, kendi imkanlarınca bir şeyler yapmaya çalışıyor. Oğlumun bilim adamı olacağına eminim, iyi bir eğitim alabilmesi için desteğe ihtiyacımız var" dedi.

Etiketler : hatay prematüre muhammet türe üstün zeka
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