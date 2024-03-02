PARFÜM ÜRETİMİNE BAŞLADI



Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Muhammed Türe, 2015 yılında 7 aylıkken prematüre olarak doğdu. Doktorların 'yaşamaz' demesine rağmen ailesinin özenle büyüttüğü Muhammed, hayata tutunmayı başardı. Muhammed, şimdiyse matematik ve fen bilimlerine olan tutkusuyla dikkat çekiyor. İnternetten izlediği videolarla kendi parfümünü üreten ve taşınabilir otonom robotlar üzerine çalışan Muhammed, imkanlarının kısıtlılığına rağmen hedeflerini gerçekleştirmek istiyor.

BİLİM ADAMI OLACAĞINA EMİN



'Küçük Profesör' olarak adlandırılan Muhammed'in annesi Sibel Türe, "9 aylıkken konuşmaya ve ezber yapmaya başladı. Bildiğimiz bütün duaları, duyduğu her şeyi ezberlediğini gördük. Onun dışında sürekli hayal kurardı. 'Beni Selçuk Bayraktar'la tanıştırın, ona anlatmak istediğim projelerim var' diye. Kendi parfümünü yapıyor, kendi imkanlarınca bir şeyler yapmaya çalışıyor. Oğlumun bilim adamı olacağına eminim, iyi bir eğitim alabilmesi için desteğe ihtiyacımız var" dedi.