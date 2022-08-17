Küçük dükkanın ‘büyük kalpli' esnafı

Kilis kent merkezinde yaklaşık 6 metrekarelik dükkanında 17 yıldır tatlıcılık yapan esnaf Yücel Culhaoğlu (42) güvenlik güçleri, şehit aileleri ve sağlık çalışanlarından ücret almıyor.

Özel günlerde de halka ücretsiz tatlı dağıtan Yücel ustanın il dışından bile müşterileri var. Yücel Usta, 'Şehit aileleri ve sağlıkçılarımıza ufak da olsa bir faydamız dokunsa bizim için büyük mutluluk' dedi.