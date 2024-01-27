Küçücük dükkanı fabrikaya dönüştürdü

Antalya'da çocuk yaşlarda babasının yanında ahşap tornacılık yapmaya başlayan ve meslek lisesinde eğitim alan Nuri Çıngı, kardeşlerinin de desteğiyle OSB'de kurduğu fabrikada 120 kişiye istihdam sağlıyor. Devlet destekleriyle işlerini büyüten Çıngı "10 kişiyle geldiğimiz bu fabrikada büyüdük. İki makineyle geldik, makine sayısını beşe çıkardık. Yüksek teknolojili makinelere döndük" dedi.