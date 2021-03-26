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Kuafördü kebap ustası oldu
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26 Mart 2021 Cuma 18:30:00 - Güncelleme:26 Mart 2021 Cuma 18:30:00

Kuafördü kebap ustası oldu

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Adana'da yaşayan üç çocuk annesi Melek Kıyan mesleği kuaförlüğü bırakıp lokanta açtı, menüyü de kendi elleriyle hazırladı.

Kadın kebap ustası, 18 yıldır evinin geçimini Adana'nın tescilli lezzeti kebaptan sağlıyor. Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde ocağın başından ayrılmayan Melek Kıyan "Bu iş kadın işi değil erkek işi diyenler oldu. Ama başardım" dedi.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şube Başkanı Biral Serttaş da Kıyan'ın Adana kebabı yapıyor olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti. Kıyan'a desteklerinin devam edeceğini aktaran Serttaş, "Kendisiyle gurur duyuyoruz. Hem Adana kebabını tanıtması hem de mesleğinin başında dimdik durması bizleri mutlu ediyor. Melek ablanın sonuna kadar tezgahının başında olmasını istiyoruz. Adana kebabını çok güzel yapıyor, kebabı elde zırhla çekiyor. Kebap yapmak herkese nasip olmaz, yürek ve bilek ister. Melek ablamda her ikisi de var. Bu meslek Melek ablamıza çok yakışıyor." diye konuştu. Lokantanın daimi müşterilerinden Teslime Sakarya da, Kıyan'ın lokantasına sürekli kebap yemeye geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Herkesin cesaret edemeyeceği bir işi yapıyor. Adana kebabını özgüvenle yapıyor. Gurur duyarak her zaman kebabını tercih ederim. Gerçekten de bu iş çalışmakla yetmez, sevmek gerekir. Takdir ediyorum, seviyorum ve gurur duyuyorum. Ondaki öz güvene hayranım. Herkese örnek gösteriyorum. Her zaman arkasındayız."

Etiketler : Adana Melek Kıyan kuaför kebabçı
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