Kremalı mantar çorbası tarifi! Ellerinizi yıkamadan parmağınızı ısırmayın

Yaşamak için yediğimiz, yemek için yaşadığımız bu dünyanın lezzetlerinden faydalanmazsak olmaz. İşte o zamansız mantar çorbası...

Malzemeler

400 gram mantar

1 adet soğan

1 paket krema

Yarım çay bardağı sıvıyağ

6 su bardağı su

3 yemek kaşığı un

5 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Yapılışı

Öncelikle mantarları ince ince doğrayarak başlayın. Soğanları küp küp doğramanın ardından sıvıyağ ile buluşturarak pembeleşinceye kadar kızartın. Tencere üzerine mantar ekleyin. Mantarların suyunu çekmesinin ardından orta ateşte kavurarak devam edin. Kavrulan mantarlarınızın üzerine 6 su bardağı sıcak suyunuzu ekleyin ve pişirmeye bırakın. Çorbanızı kaynamaya bıraktığınızda kremasını hazır hale getirin. 5 yemek kaşığı sıvı yağı ısıtıp, üzerine 3 yemek kaşığı unu ekleyip unun kokusu çıkana kadar kavurun. Hazırladığınız unlu karışıma çorbanızın suyundan alıp ekleyin ve iyice karıştırdıktan sonra çorbanıza ilave edin. Çorbanıza unlu karışımı ekledikten sonra karıştırarak kaynayana kadar bekleyin. Kaynamaya başlayan çorbanızı 2-3 dakika daha kaynattıktan sonra içine kremanızı ekleyiniz ve iyice karıştırınız. Kremayı ekledikten sonra tekrar kaynatın ve ocaktan alın. Sıcak halde servis edebilirsiniz.