Kraliçe arı çiftliği

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde arıcılık işiyle uğraşan Aydın Payar, devletten aldığı destekle yılda 5 bin kraliçe arı üretiyor. Ürettiği arıları kargo ile Türkiye'nin farklı illerine gönderdiğini anlatan Aydın Payar, "Kovanı yöneten kraliçe arıdır. Emir komuta kraliçededir. Bizim burada bin tane kraliçe arı kutumuz var. Arının tanesini 300 liradan satıyoruz" dedi.

