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12 Haziran 2020 Cuma 18:52:00 - Güncelleme:12 Haziran 2020 Cuma 18:52:00

Koyunları çalabilmek için 8 köpeği zehirleyerek öldürdüler

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Diyarbakır'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bir çiftlikteki zom cinsi koyunları çalabilmek için 8 köpeği zehirleyerek öldürdü.

Çiftlik sahibi Necat Akyüz, "Köpekleri zehirleyenler bizi de zehirleyebilir, can güvenliğimiz yok" dedi.

Aşağıkuyulu Mahallesi'ndeki 16 dönümlük çiftlikte, ailesiyle birlikte 'zom koyunu' besiciliği yapan Necat Akyüz, hırsızlara karşı 8'i Kangal, 1'i Pitbull cinsi 9 köpeği sahiplendi. 350 koyunun bulunduğu çiftliğe 2 ay önce giren hırsızlar, köpeklerin havlaması üzerine koyunları çalamadan kaçtı. Daha sonra defalarca hırsızlık girişiminde bulunan şüpheliler, amaçlarına ulaşabilmek için Pitbull ile 7 Kangal cinsi köpeği zehirleyerek, öldürdü. Bir köpek ise kurtuldu.

'KENDİ CANIMIZDAN KORKMAYA BAŞLADIK'

Necat Akyüz, kendilerinin de can güvenliğinin olmadığını söyleyerek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"İki ay önce, gece yarısı çiftliğin kapılarını açmış koyunları dışarı çıkartmışlar. Köpekler havlayınca çıktık dışarıya. Hırsızla karşı karşıya geldik. Hırsız bizi görünce duvardan atlayarak koşup gitti. Jandarmaya haber verdim. Bazı geceler ses duyuyorduk ardında da köpekler havlıyordu. Biz de çıkıp etrafı kontrol ediyorduk. Köpekler hırsızlara müsaade etmiyordu. Koyunları çalabilmek için köpekleri öldürdüler. 8 kardeş kangal cinsi köpek vardı. 7'sini zehirlediler, birini göremediler galiba, o kurtuldu. Pitbull da öldü. Bir de çomar köpeğimiz kaldı. Onda da bir anormallik var, zayıfladı. Sanırım o da zehirden etkilendi. Bu durum olunca canımızdan korkmaya başladık. Çevre köylerde çobanları bağlayıp, koyunları çalmışlar. Köpekleri zehirleyen bizi de zehirler diye korkuyoruz. Ya da ateş ederler, o yüzden hem koyunlarımızın hem de bizim can güvenliğimiz yok. Devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz. Talebimiz, jandarma günde birkaç kez gelip dolaşabilir, kendini gösterebilir. Jandarmanın kendini göstermesi karşı tarafı caydırabilir, en azından."

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