VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pınar Gültekin davasında karar usulden bozuldu
Endonezya'da şurupların 99 çocuğun ölümüyle bağlantılı olduğu açıklandı
Hatay'da fabrikada kazan patladı: 2 yaralı
Zelenskiy 2 bin 507 kişiyi kapsayan yaptırımları onayladı
Biden'dan, Truss'ın istifasının ardından 'müttefikliğimiz değişmeyecek' mesajı
İngiltere'de Boris Johnson başbakanlık yarışına katılabilir
AB liderlerinin enerji krizi zirvesi başladı
Tuz Gölü'nde “Kırılsın Ellerim” rüzgarı esti
BM: Libya'da 1,3 milyon kişi acil insani yardıma muhtaç
İran: Azerbaycan ve Ermenistan'da yabancı güçlerin varlığına karşıyız
Kovid-19 ABD'de hamileliğe bağlı ölümlerde artışa neden oldu
Aliyev: Türkiye dünyada önemli güç merkezidir
Eğirdir Gölü'nde su seviyesi son 2 haftada 8 santimetre düştü
"Ukrayna'ya askeri destek, NATO'yu bizimle çatışma durumuna yakınlaştırıyor"
"Normalleşme süreçleri en iyi şekilde değerlendirilmeli"
Ankara Valiliğinden zirai don uyarısı
Dijital dönüşümde Türkiye'deki gelişmeleri değerlendirdi
Pakistan'da Türk mezunların kurduğu dernekten selzedelere 120 ton insani yardım
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı
Portekiz, İspanya ve Fransa arasında yeşil enerji koridoru kurulacak
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Zelenskiy ile telefonda görüştü
Yurt dışından getirilen cep telefonlarına ilişkin yeni düzenleme kasımda devreye giriyor
Siirt-Van arasındaki Körkandil Dağı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Japonya, Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmek istiyor
20 Ekim 2022 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:20 Ekim 2022 Perşembe 16:00:00

Köyün son iki öğrencisi

ABONE OL

ISPARTA merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Güneyce köyünün nüfusu 330'a kadar düştü.

ISPARTA merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Güneyce köyünün nüfusu 330'a kadar düştü. Tek sınıflı Güneyce İlkokulu'nda da öğrenci sayısı, her geçen gün azaldı ikiye kadar düştü. Bu yıl okula başlayan Fatma Gülsüm Yavuz ile 4'üncü sınıf öğrencisi Nisanur Karaboğa, aynı sınıfta birlikte ders görüyor. Girişine '1-A' ve '4-A' yazılı tek sınıfta, yan yana konulan 2 sırada oturan Fatma Gülsüm ve Nisanur, köye atanan ilkokul öğretmeni ile ders yapıyor.

Etiketler : Köyün son iki öğrencisi ISPARTA Güneyce İlkokulu
beş yıl sonra aşk yeniden

beş yıl sonra aşk yeniden
45. yaşa Emir büyük yerden

45. yaşa Emir büyük yerden
Romantik kutlama

Romantik kutlama
‘Medya maymunu' kavgası

‘Medya maymunu' kavgası
‘Ah Memedim' döndü

‘Ah Memedim' döndü
Evlenmedim

Evlenmedim
Mehter takımıyla kutlama

Mehter takımıyla kutlama
Genç şarkıcıya destek

Genç şarkıcıya destek
Eğlenceli şarkı yapmam

Eğlenceli şarkı yapmam

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX