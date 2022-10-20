Köyün son iki öğrencisi

ISPARTA merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Güneyce köyünün nüfusu 330'a kadar düştü. Tek sınıflı Güneyce İlkokulu'nda da öğrenci sayısı, her geçen gün azaldı ikiye kadar düştü. Bu yıl okula başlayan Fatma Gülsüm Yavuz ile 4'üncü sınıf öğrencisi Nisanur Karaboğa, aynı sınıfta birlikte ders görüyor. Girişine '1-A' ve '4-A' yazılı tek sınıfta, yan yana konulan 2 sırada oturan Fatma Gülsüm ve Nisanur, köye atanan ilkokul öğretmeni ile ders yapıyor.

