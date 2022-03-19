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19 Mart 2022 Cumartesi 17:34:00 - Güncelleme:19 Mart 2022 Cumartesi 17:34:00

Köyün maskotu Kaz 'Fedai'

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Kastamonu'nun Azdavay ilçesi Üyük köyü Bostancı Mahallesi'nde yaşayan Cevat Bostancı, günün büyük bir bölümünün yavruyken sahiplendiği "Fedai" isimli kazıyla geçiriyor.

Bostancı, alışverişe veya kahvehaneye gittiğinde yanında götürdüğü Fedai ile köyde birlikte gezintiye çıkıyor. Fedai, sahibinin yanına yaklaşanlara tepki gösterip, ısırmaya çalışıyor.

Cevat Bostancı, Fedai dışında 3 kazı daha bulunduğunu ama diğerlerinin Fedai gibi olmadığını anlattı. Özellikle 3 yıldır her yere birlikte gittiği Fedai'nin sürekli kendisini takip ettiğini anlatan Bostancı, "Başlarda dışarıda otururken yanıma geliyordu. İlgi gösterince benden ayrılmadı" dedi. Fedai'nin ailede kendisinin dışında kimseye yakınlık göstermediğini, başkası yanına yaklaştığında onları ısırmaya çalıştığını aktaran Bostancı, "Çarşı pazara benimle gidiyor. Ailemizde tek bana yakın, diğerlerine kızıyor. 4 çocuğum var. Çocuklarım bu kazı istemiyor çünkü hepsini ısırıyor, beni kıskanıyor. Köpeklerle, kedilerle ya da başka hayvanlarla muhatap olmuyor. Tek muhatabı var, o da benim." ifadelerini kullandı.

Bostancı, Fedai'den haberdar olan İstanbul'dan bir iş insanının kendisine ulaştığını ve 15 bin liraya satın almak istediğini belirterek, "Değil 15 bin, 25 bin lira da verseler yine vermem. Ben bundan ayrılamam." diye konuştu.

İlçe halkının da Fedai'yi çok sevdiğini dile getiren Bostancı, "Fedai yanımda yoksa arkadaşlarım, 'Fedai'yi niye getirmedin?' diye soruyor. Herkes Azdavay'a gelmesini bekliyor. Bu benim can dostum, en yakın dostum." diye konuştu. İlçe merkezinde kahvehane sahibi olan Mustafa Maraz ise Fedai'nin sürekli Bostancı ile gezdiğini kaydederek, "Çok seviyoruz. Kimseye zararı dokunmaz. Kahvehanenin demirbaşlarından biri." dedi.

Etiketler : kaz fedai kastamonu
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