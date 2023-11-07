Köyün kaderini değiştiren bebek

İSMİNE PATENT ALINDI

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde "Kapadokya'nın giriş kapısı" olarak bilinen Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'nde yaşayan Hanife Nine, oynasın diye kızına 60 sene önce bir bebek yaptı.

Bölgeye gelen bir turistin bebeği beğenip kızın elinden alması ve para vermesi üzerine bebek üretime başlanan, "Soğanlı Bebeği" adı verilen ve tescili de alınan bebek, 60 yıldır yöre halkının ekmek kapısı oldu.

PULLARLA SÜSLENİYOR

Bebekler kadınların büyük emek vererek yerel özelliklere sahip çeşitli motif ve pullarla süslenen ve el işi üretim tekniğiyle hazırlanıyor.

Soğanlı Bez Bebekleri Girişimci Kadınlar Kooperatifi Başkanı Fatma Kumral, "Gelen bir turist çocuğun elinden bebeği alır ve para verir. Annesine "birisi benim bebeğimi aldı ve para verdi" der. Onu görünce komşuları da yapar. Bu bebek köyümüzün geçim kaynağı oldu" dedi.