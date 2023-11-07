Köyün kaderini değiştiren bebek
Hanife Nine'nin 60 yıl önce kızına yaptığı oyuncak bebeği gören bir turist aynısından parayla almak istedi. Hanife Nine'nin üretimine başladığı bebek 'Soğanlı Bebeği' adıyla patentlendi ve 60 yıldır o köyün gelir kapısı oldu!
İSMİNE PATENT ALINDI
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde "Kapadokya'nın giriş kapısı" olarak bilinen Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'nde yaşayan Hanife Nine, oynasın diye kızına 60 sene önce bir bebek yaptı.
Bölgeye gelen bir turistin bebeği beğenip kızın elinden alması ve para vermesi üzerine bebek üretime başlanan, "Soğanlı Bebeği" adı verilen ve tescili de alınan bebek, 60 yıldır yöre halkının ekmek kapısı oldu.
PULLARLA SÜSLENİYOR
Bebekler kadınların büyük emek vererek yerel özelliklere sahip çeşitli motif ve pullarla süslenen ve el işi üretim tekniğiyle hazırlanıyor.
Soğanlı Bez Bebekleri Girişimci Kadınlar Kooperatifi Başkanı Fatma Kumral, "Gelen bir turist çocuğun elinden bebeği alır ve para verir. Annesine "birisi benim bebeğimi aldı ve para verdi" der. Onu görünce komşuları da yapar. Bu bebek köyümüzün geçim kaynağı oldu" dedi.