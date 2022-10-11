Köyümüz artık daha güzel

ERKEK RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Dalbahçe Köyü'nde yaşayan Mustafa ve Nubar Önkür çiftinin 9 çocuğundan biri olan 27 yaşındaki Meryem Önkür, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nden 5 yıl önce mezun oldu. Köyüne dönen Meryem, yörede yaşayan kadınlara örnek olmak ve kadınların da muhtarlık yapabileceğini göstermek amacıyla katıldığı 31 Mart 2019 seçimlerinde erkek rakiplerini geride bırakarak muhtar seçildi.

Köylülerle birlikte hayvan otlatıp, top oynayan, onları mutlu etmek için çırpınan muhtar Meryem Önkür, köyünü güzelleştirmek için elinden geleni yapmaya devam edeceğini söyledi.

SORUNLARI ÇÖZÜME KAVUŞTURDU

Görev yaptığı 3 yıllık süreçte çeşitli sorunlarını çözüme kavuşturduğu köyün sakinleriyle iyi diyaloglar kuran Meryem, çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durması ve keyifli vakit geçirmesi için devletin desteğiyle bu yıl köyüne halı saha, hayırseverlerin de desteğiyle park kazandırdı. Önceki gün, halı sahada çocuklar ve köy sakinleriyle maç yapmak için buluşan genç muhtar, köyün en büyük eksiği olan kütüphanenin de temelini kısa süre önce attıklarını söyledi.