  • BIST
    1473.45
  • Dolar
    7,3223
  • Euro
    8,8899
  • Altın
    433,5320
İstanbul
5 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 447 bini aştı
Sarp'tan büyük başarı: Sayı 3 bine ulaştı
Türkiye'nin konuştuğu skandalda flaş gelişme!
"Türkiye'den Bayraktar TB2 alacağız"
Meteoroloji uyardı... Kar kalınlığı 25 cm olacak!
"Taradılar, ateş ettiler... Korku filmi gibiydi"
CHP'li başkan kadroları nasıl parsellediklerini anlattı
Onur Büyüktopçu'dan bomba açıklama
Linet, Emrah'ın albümünde
Betül Demir reklam yüzü oldu
Murat Kurşun çiftlikten kazandı, sazlarıyla paylaştı
Emre Altuğ'dan 'Etme Eyleme' yorumu
Cemre Melis Çınar 'Kırmızı Oda'dan 'Kefaret'e transfer oldu
Ünlü isimler pistlere akın etti
Seda Bakan'dan Shakira dansı
Merve Boluğur'un tarzı elektronik
Tarkan'dan Emel Sayın ve Ahmet Özilhan paylaşımı! 'Benim için onurdu'
Deniz Akkaya'ya o soru 8 bin TL'ye mal oldu
Mabel Matiz'i görenler tanıyamadı!
Paylaşımıyla dikkat çekti! Bembeyaz keyif
Yasemin Özilhan: Anne olduktan sonra sakinleştim
Badem ağaçları şaşırdı
Köylülerin 'badminton' molası
4 yıllık uykusuzluğu ameliyatla çözüldü
30 Ocak 2021 Cumartesi 03:43:00 - Güncelleme:30 Ocak 2021 Cumartesi 17:27:00

Köylülerin 'badminton' molası

ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Badminton Federasyonu'nun birlikte yürüttüğü "Köy Halk Badminton" projesi, Ağrı'da hayata geçirildi.

Ağrı'nın Taşlıçay İlçesi'ne bağlı Geçitveren Köyü'nde yetkililer, karla kaplı okul bahçesinde kömür tozu kullanarak mini bir badminton sahası oluşturdu.

Daha sonra köy muhtarı aracılığıyla bahçeye davet edilip, raket, forma ve top hediye edilen köy halkı, badmintonla ilk kez tanışmanın ve maç yapmanın heyecanını yaşadı. Tek geçim kaynakları olan hayvanlarıyla ilgilenen besiciler, bu yoğun işlerine badminton maçıyla ara verip, doyasıya eğlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Cemil Budak, başlatılan projenin özellikle köylerde yapılmasının çok anlamlı ve güzel olduğunu söyledi. Vatandaşların ve kendilerinin etkinlikte çok eğlendiğini ifade eden Budak, "Badminton sporunu kadın, erkek fark etmeksizin köydeki vatandaşlarımıza öğretmeye çalışıyoruz. Amacımız her bireye spor yaptırmak. Etkinliklerimizi bu yönde yapıyoruz. Çok güzel bir etkinlikti. Köy muhtarıyla maç yaptık ve bizi yendi. Kızlarla da maç yaptık. Hava soğuk olmasına rağmen halkın büyük bir ilgisi var." diye konuştu.

Köy muhtarı İlhan Güney, etkinliği düzenleyenlere teşekkür edip, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Daha önce hiç badminton oynamadıklarını anlatan Güney, "Bu kış vaktinde, soğuk havada gelip bize karın üzerinde badminton sahası yapıp, malzeme bıraktılar. Maçı ben kazandım. Müdür de gelse maçı ben kazanırım, amir de gelse ben kazanırım. Hodri meydan! İsterse Erzurum'dan da gelsinler. Herkesle maç yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Köy kadınlarından Derya Güney ise ilk defa tanıştıkları bu sporu yaparken çok eğlendiklerini dile getirdi. Maçta erkekleri zorladıklarını aktaran Güney, "Bölgede şu an kar olduğu için, yazın profesyonel bir saha istiyoruz. Bu sporu iyi öğrenmek ve gençlerin gelişmesi adına saha ve ekipman istiyoruz." şeklinde konuştu.

Etiketler : Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Badminton Federasyonu Ağrı badminton
İlyas Yalçıntaş'tan haftada üç gün dijital konser

İlyas Yalçıntaş'tan haftada üç gün dijital konser
Pelin Akil: Lüks zevklerim yok

Pelin Akil: Lüks zevklerim yok
‘On Numara Olaylar' geliyor

‘On Numara Olaylar' geliyor
Özgün'ün eşi Nida Uğurlu ve oğlu Ediz ile yürüyüş keyfi

Özgün'ün eşi Nida Uğurlu ve oğlu Ediz ile yürüyüş keyfi
Başak Dizer seçti, Kıvanç Tatlıtuğ aldı

Başak Dizer seçti, Kıvanç Tatlıtuğ aldı
Tuğba Altıntop'tan bir garip silme hikayesi! Rafet El Roman'ı Instagram'da takipten çıkardı

Tuğba Altıntop'tan bir garip silme hikayesi! Rafet El Roman'ı Instagram'da takipten çıkardı
Tolgahan Sayışman: Büyük bir kazaydı

Tolgahan Sayışman: Büyük bir kazaydı
Burcu Güneş'ten karantina şarkıları geliyor

Burcu Güneş'ten karantina şarkıları geliyor
Annem adil olmayı öğretti

Annem adil olmayı öğretti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER