Köylülerden ‘seferberlik çöreği'

Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı Sarıbeyler Mahallesi'nden Çanakkale Savaşları ve Kurtuluş Savaşı'nda cepheye giden askerler için yapılan Savaştepe Sarıbeyler seferberlik çöreği, depremzedeler için üretilerek bölgeye gönderiliyor.

Sarıbeylerli gönüllü kadınlardan biri olan Fatma Erdil, "Çöreğimiz zamanında Kurtuluş Savaşı'na gönderildiğinde 'her susamı dualı' olarak bilinir. İnşallah şimdi de dualarımızı ettiğimiz çöreklerimizi depremzedelerimize yolluyoruz" dedi.

