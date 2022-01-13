Köylü kadınlardan KADES'e büyük destek
Bitlis'te, kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında jandarma kadın astsubaylar, köylerde görüştükleri kadınlara KADES uygulamasını anlattı.
Bitlis'te, kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında jandarma kadın astsubaylar, köylerde görüştükleri kadınlara KADES uygulamasını anlattı. KADES uygulaması, kadınların cep telefonlarına indirildi.
Kadın ve çocuklara, acil durumla karşı karşıya kalmaları halinde, konum bilgisini açıp ardından uygulama ekranındaki 'Acil Destek' butonuna dokunarak, ihbar gerçekleştirilebilecekleri gösterildi. Kadınlar, KADES'e büyük ilgi gösterdi.
Kadınlar, jandarma kadın astsubayların anlattıklarını dikkatle dinledi.
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