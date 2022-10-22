Köyleri dolaşıp eşya topladı müzelere 6 bin eser kazandırdı

Gaziantep'te antika merakı olan Hanifi Özaslan, başladığı hobi ve merakı sayesinde eski telefon ve plaktan, bakır mutfak eşyalarına kadar yüz binlerce antika ve nostalji eser biriktirdi. Özaslan, "1990'lı yıllarda topladığım 6 bin parça eşyayı Gaziantep Müzesi'ne verdim. Savunma Müzesi yapıldığında da tarihi tüm silahları ben verdim, para karşılığında alındı" dedi.



Özaslan, Gaziantepli kadınların özellikle Fransız bronz eşyalar aldığını ifade etti. Gaziantep'in zenginlerinin de Fransız eşyalarına ilgisi olduğunu belirten Özaslan, "Gaziantep'in zenginlerinde de Fransız hastalığı var. Eskiyi seversin de bu illa Fransız olacak diye bir kaide yoktur. Genellikle iş yerinden satışlarımızı yapıyoruz. Günümüzde sosyal medyada alış-satış oluyor ama onlara da güven olmuyor. Müşteriler gidip gözleriyle görüp alacaklardır. Biz şu an iş yapamıyoruz, çünkü adamlar gece oturdukları yerden, mezattan eşya alıyorlar. O canlı mezattan satanlar da bizim gibi insanlardan tahsil ediyorlar. Bizlerden çok kötü eşyalar alıyorlar, pahalı eşya alamıyorlar, onun için dükkanlarda vergi ve iş yeri olanlara çok ciddi zararları var" ifadelerini kullandı. Özaslan, sosyal medyada artık herkesin 'antikacı' olduğunu belirterek, sanal ortamda yapılan müzayedelere yenik düştüklerini belirtti.