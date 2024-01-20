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20 Ocak 2024 Cumartesi 07:53:00 - Güncelleme:20 Ocak 2024 Cumartesi 07:53:00

Köylere ışık oldular

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Üniversiteliler, teknolojiyle köy okullarına ışık tutuyor. Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencileri, teknolojinin ulaşamadığı köy okullarında gönüllü olarak robotik kodlama dersleri vermeye başladı.

AMAÇLARI EŞİTSİZLİĞİ AZALTMAK

Adana Kozan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencileri, gönüllü olarak teknolojinin ulaşamadığı köy okullarında robotik kodlama dersleri vermeye başladı. Öğrenciler teknoloji eğitimine erişim konusunda eşitsizliği azaltmayı ve öğrencilerin dijital becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Dr. Adnan Gökten, öğrencilerle birlikte köy okulundaki öğrencilere teknolojiyi kullanarak robotik kodlamanın temellerini öğretti.

TEKNOLOJİYLE TANIŞMA FIRSATI

Yüksekokulun bilgisayar programcılığı bölümünden gelen öğrenci eğitmenler, köy okullarında, öğrencilerin teknolojiyle tanışmasını ve robotik kodlamanın temellerini öğrenmesini sağlamak için 6 hafta boyunca ders düzenledi. Gökten, "Teknoloji çağında yaşadığımız bu günlerde, her çocuğun teknolojiye erişimi olmalı. Bu sebeple, biz de öğrencilerimizle birlikte gönüllü olarak köy okullarında robotik kodlama dersleri düzenleyerek, bu değerli bilgiye erişimlerini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Etiketler : köy okulları teknoloji robotik kodlama
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