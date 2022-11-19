Köydeki çocukların sinemayla ilk buluşması

Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Aşağı Karabal Köyü'ndeki öğrenciler hayatlarında ilk kez sinemaya gitmenin mutluluğunu yaşadı. Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından sinemaya götürülen çocuklar daha sonra ok atışı yaptı.

