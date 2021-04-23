Köyde okuma yazma seferberliği

Erken saatlerde kalkıp hayvanlarının su ve yemlerini veren kadınlar, ardından çocuklarıyla ilgilenerek evlerinin günlük işlerini tamamlıyor. Defter ve kalemlerini alarak Söğüt Halk Eğitimi Merkezi'nce açılan kursta haftanın 3 günü eğitim alıyorlar.



Söğüt Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bekir Kebeli, okula gidemediği için okuma yazma öğrenemeyen kişilere muhtarlar aracılığıyla ulaşarak kurs vermeye başladıklarını söyledi. İhtiyaç olan her yere mutlaka eğitmen göndermeye çalıştıklarını belirten Kebeli, şunları anlattı:

"Vatandaşlarımızı bu imkanla tanıştırmak istiyoruz. Kursiyerler kursta hedeflerine ulaştıklarında mutlu oluyor. Başka bir köyümüzde de 6 vatandaşımız kursa katılıyor. Diğer köylerden talep olduğu takdirde onlara da aynı şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. İlçe merkezinde de kursumuz var. Vatandaşlarımıza önce okuma yazmayı öğretmek, sonra da ortaokul ve liseye hazırlamak niyetimiz var. Bu amaçla çalışmalar yürütüyoruz."

Kurs eğitmeni Tuğba Nur Özdemir de kursiyerlerin okuma yazma öğrenmeye çok istekli olduğunu vurguladı. Kadınların, evde çalışırken takıldıkları konularda kendisini telefonla aradıklarını dile getiren Özdemir, "Öğrenmek için gayret ediyorlar. Ben de elimden geldiğince onlara destek olmaya çalışıyorum. Karda kışta geldik, yağmurlu günde de geldik. Kursu aksatmamak için elimizden geleni yapıyoruz. 2 ayın sonunda inşallah hepsi belgelerini alıp gururla evlerine dönecek." dedi.

Kursiyerlerden Hanım Altaş (55), okuma yazmaya çok hevesli olduğunu bildirdi. Özdemir'e destekleri için teşekkür eden Altaş, şunları kaydetti:

"Okuma yazma bilmeyen kalmasın. Hastaneye gidiyorum, isim yazıyor. Ne yazdığını bilmiyorum. İnşallah ben de öğreneceğim. Ev işi yapıyorum, hayvanların işi çok. Hayvanları sağıyorum. Peynir yapıyorum. Ekmek pişiriyorum. Çocuklar evlendi. Ben eşimle evde kaldım. Eşime 'Hevesim var, kursa gideyim.' dedim. O da bir gün aradı, 'Kursa gidecek misin?' diye sordu. Ben de seve seve gideceğimi söyledim."

Şükran Altaş (39) ise 4 çocuğuyla, hayvanlarıyla ve ev işleriyle ilgilendikten sonra kursa geldiğini belirtti.



Kursa katılmaktan mutluluk duyduğunu anlatan Altaş, "Doktora gideceğim zaman ihtiyacım oluyor. Bir form veriyorlar, doldurmak gerekiyor. Burada öğrendiklerimizi orada yaparsam çok mutlu olurum. Dersler çok güzel gidiyor. Çok küçük yaşta okumayı öğrenmiştim ama yazamıyordum. Yazmayı da burada öğreniyorum." diye konuştu. Kader Erdem (30) de kendilerine bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür ederek, "Mutluluktan gözlerim doluyor. Şu an iki harfi birleştiriyorum. Tek hayalim okumak." ifadelerini kullandı. Kursiyerlerden 32 yaşındaki Aysel Erdem, kursta sıra arkadaşı olan eltisiyle birbirlerine derslerde yardım ettiklerini dile getirdi.