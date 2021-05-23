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23 Mayıs 2021 Pazar 15:35:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2021 Pazar 15:35:00

Köyde internet seferberliği

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Denizli'nin Çivril ilçesinde dağlık bölgedeki besici ailelerin uzaktan eğitim alan çocuklarının internet sorunu, imece yoluyla çözüldü. Muhtar ve mahallenin para toplayıp aldığı güneş enerjisiyle çalışan yansıtıcı istasyon bir tepeye kurulunca, öğrenciler internete bağlanıp, sorunsuz olarak derslerini takip etmeye başladı.

Çivril'in İğdir Mahallesi'nin dağlık kesmi Naldanlı mevkisinde besici ailelerin çocukları, internet çekmediği için pandemi döneminde derslerine katılmakta güçlük çekti. Bölgede yaşayan 10 öğrenci, derslerine girebilmek için ya ilçe merkezine ya da yüksek tepelere gitmek zorunda kaldı. İğdir Mahallesi Muhtarı Sadettin Özel, sorunu çözmek için kolları sıvadı. İmece usulü para toplanıp yansıtıcı ve güneş paneli alındı. Ardından muhtar ve mahalle halkı, ilçe merkezini gören yaklaşık 150 metre yükseklikteki tepeye cihazları taşıyıp kurdu. Etrafını da geçici olarak çalılarla kapattı. Sistemin kurulmasının ardından öğrenciler, evlerinde internete bağlanıp derslerine online girmeye başladı.

İnternet çekmediği için öğrencilerin derslerinden uzak kaldığını söyleyen Muhtar Özel, "Pandemi döneminden önce 10 öğrencimiz, taşımalı eğitim görüyordu. Ancak koronavirüs salgınının ardından uzaktan eğitime geçildi. Burada internet çekmediği için öğrencilerde derslerine giremedi. Ya ilçe merkezindeki muhtarlık binasına gidiyorlardı ya da yüksek tepelere çıkıyorlardı. Sonunda bu çareyi bulduk. Kendi aramızda para toplayıp cihazları alarak dağa kurduk. Bizim tek derdimiz öğrencilerimizin eğitimden geri kalmaması. Şimdi rahatlıkla derslerine uzaktan girebiliyorlar" dedi.

Küme evlerinde yaşayan 1 çocuk annesi Fatma Yerlidağ, "Burada yaşayan çocuklarımız eğitim konusunda şanssızdı. Derslerine giremiyorlardı ve geri kalıyorlardı. Artık internet geldi, çocuklarımızın eğitimi için çok iyi oldu. Evlerinde derslerine girebiliyorlar, geri kalmıyorlar. Çocuklarımızın okumasını ve başarılı olmalarını istiyoruz" dedi.

Hilmi Özcan Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Münevver Kılıç (17) ise, "Yaşadığımız yer ilçe merkezine uzak. İnternet yoktu. Derslerimize de giremiyorduk. Elimizde tablet ya da bilgisayarlarla yüksek tepelerde internet çeken yer arıyorduk. Derslerimizi olumsuz yönde etkiliyordu. Muhtarımız yüksek bir tepeye antik kurdular. Artık internet geldi ve derslerime rahatlıkla evden giriyorum" diye konuştu.

Etiketler : çivril internet öğrenci
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