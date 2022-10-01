Köyde gözden uzak yaşam

Yıllar önce İsviçre'ye yerleşen ünlü türkücü Seher Dilovan, oradaki günlerini anlattı. Ailesiyle birlikte Cenevre'de yaşayan Dilovan, ''Köyde yaşıyorum ve burada yaşadığınızı, sabah horoz sesi, ineklerin sabah akşam boyunlarındaki çan sesi ve tarlalardan gelen tezek kokusuyla doğa size hatırlatıyor. Kuşların verdiği konserler" dedi. Gözlerden uzak mütevazi bir yaşam süren Dilovan, ev işleriyle de kendisi ilgilendiğini söyledi.

