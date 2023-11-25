Köy okulunu güzelleştiren kalpler

Iğdır'ın Taşlıca köyündeilkokul ve anaokulunda görev yapan Bursa, Ankara ve Burdurlu 3 kadın öğretmen, şehir merkezine 33 kilometre uzaklıktaki yerleşim yerine her gün servis araçlarıyla gidip geliyor.

Kadın öğretmenler, hayırseverlerin desteği ve kendi imkanlarıyla okulun dış cephesini çizgi film karakterleriyle süsleyip içini de özenle dizayn etti.