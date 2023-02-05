Köy okulunu baştan yarattılar

Bir araya gelen elektrikçi, tesisatçı, mobilyacı, metal ve boyacıdan oluşan 5 usta öğretici ile 20 öğrencisiyle beraber ilçeye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Değerli köyünün ilkokulunun kırık, dökük, eskimiş tüm yerlerini onarımdan geçirerek hazırladılar.



Okulun tüm katlarına dağılan gönüllüler, yarıyıl tatilin ardında okula gelecek öğrenciler için okulun tümünü onarımdan geçirerek teslim ettiler. Öğrenciler için gönüllü olarak okulu onaran usta öğretici ile öğrencileri okulda ziyaret eden Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, yaptıkları güzel davranıştan dolayı hepsine tek tek teşekkür etti.